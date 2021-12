Aurora Ramazzotti compie 25 anni: le foto della festa (con bacio di mamma e papà insieme)

Una festa che senz’altro sarà ricordata in futuro quella che Aurora Ramazzotti ha organizzato per i suoi 25 anni, da lei, ma anche da tutti gli amici invitati a far parte di un’atmosfera tanto originale quanto piena di allegria.

Ospiti all’esclusivo pigiama party allestito in una location esclusiva il fidanzato Goffredo Cerza, le amiche del cuore Sara Daniele e Paola Di Benedetto, Alessando Onnis de Le Iene, Bianca Atzei col compagno Stefano Corti e tanti altri: outfit richiesto giacca da camera e pantofole, il tutto illuminato da luci soffuse e allietato dalla musica.

Un compleanno all’insegna dell’amicizia, ma non solo: anche la famiglia ha avuto uno spazio importante nel weekend dedicato alla festa di Aurora. Sotto un sole caldo, infatti, ecco la festeggiata fotografata al centro del bacio più bello che potesse ricevere, quello di mamma Michelle Hunziker e papà Eros, celebrati a loro volta con la scritta 'Love 25' intervallata da cuori rossi. “Auguri Vita mia”, ha poi scritto la showgirl dedicando alla figlia il suo pensiero, mentre il cantante ha postato tra le sue storie Instagram una foto che li mostra insieme quando Auri era ancora una bimba.