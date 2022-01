Aurora Ramazzotti festeggia il fidanzato Goffredo Cerza: le foto e il video del party

“Crescere insieme. Tanti auguri al mio amore” è il pensiero che Aurora Ramazzotti ha rivolto a Goffredo Cerza per i suoi 26 anni. La romantica dedica è stata pubblicata sui social, a corredo di una foto che la vede insieme al fidanzato in uno dei tanti momenti di spensieratezza che contraddistinguono la relazione lunga ormai cinque anni circa. Era il 2017, infatti, quando la figlia di Eros e Michelle Hunziker e l’ingegnere iniziarono la loro storia, cementata nel tempo e oggi forte di un legame tanto solido.

Nessun riferimento alla vita privata della sua mamma che due giorni fa ha ufficializzato la fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi: Aurora Ramazzotti si unisce al rispetto della volontà della showgirl e dell’ex marito, padre delle sorelle Sole e Celeste, che hanno spiegato di non voler commentare ulteriormente l’addio. Instagram, allora, è luogo in cui condividere solo la gioia di una festa di compleanno, raccontata in due contenuti: il bacio davanti alla torta e un video del party in discoteca.