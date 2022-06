Aurora Ramazzotti sotto accusa: "Fa il personaggio impegnato per non sembrare figlia di". Lei replica

"Quando voglio farmi del male, perché mi sono svegliata con l'autostima troppo alta, apro Twitter". Dice così Aurora Ramazzotti, 25 anni, che decide di condividere alcuni tweet trovati in rete che la mettono nel mirino delle critiche. L'accusa è quella di fingersi "personaggio impegnato" per cercare di distogliere l'attenzione dal fatto di essere "figlia di", condizione di evidente svantaggio se si vuole intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Com'è noto, infatti, Aurora - figlia del cantante Eros e della conduttrice Michelle - nel corso degli anni ha provato sì la carriera da presentatrice, ma ha anche costruito un profilo social su Instagram che oggi conta oltre due milioni di follower e attraverso cui si pone come riferimento per le battaglia sociali più note di questi tempi. E parliamo di temi come l'emancipazione della sessualità femminile oppure la salute mentale. Un approccio che ha senz'altro esito positivo nel pubblico che la segue, ma che non piace a tutti. Per qualcuno, infatti, sarebbe un po' forzato: "Oggi tolgo il follow ad Aurora Ramazotti - scrive una ragazza - Mi dispiace, ho condiviso alcune battaglie ma ad un certo punto too much. Credo sia una bravissima ragazza ma dovrebbe abbandonare un po' questo personaggio troppo impegnato per non sembrare figlia di".

Parole di fronte alle quali, la replica di Aurora è all'insegna dell'ironia. sì perché è lei stessa a "screenshottare" il messaggio e condividerlo tra le su Instagram Stories e scrivere a corredo: "Salutiamo tutti Franci, ci mancherai amo".