Aurora Ramazzotti a spasso con il figlio, insieme a loro c'è sempre la babysitter: video

Aurora Ramazzotti ha occhi solo per Cesare. E i paparazzi, a Milano, hanno occhi solo per loro. L'influencer da quando è nato il primo figlio, lo scorso marzo, fa la mamma a tempo pieno e non è difficile incontrarla a spasso per le vie della città con il passeggino.

Eccola immortalata proprio pochi giorni fa da un paparazzo, che ha pubblicato il video su TikTok: Aurora prende in braccio il bimbo, gli dà un bacio e lo sistema in macchina, nel seggiolino, poi arrivati a destinazione lo rimette nel passeggino e lo spinge. Insieme a loro c'è sempre la babysitter, che aiuta Aurora con le buste dello shopping e le dà una mano con il piccolo Cesare se ne ha bisogno.

Boom di like per il video, anche se non mancano le solite critiche. "La babysitter h24" si legge tra i commenti, e ancora: "Già la tata! Ma possibile che uno i figli non se li può guardare da sé? Giovanissima ha bisogno di aiuto?". Qualcuno poi contesta: "La tata... Ma perché lei lavora? Che fa?". Qui a replicare è direttamente il paparazzo: "Non so tu, ma io di lavorare ne farei a meno".