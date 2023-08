Aurora e Goffredo portano al mare Cesare: la foto della prima gita in barca in famiglia

Bandana arancione in tinta con il costumino e via pronto per partire alla scoperta del mare. Così Cesare Augusto ha affrontato quello che probabilmente è stato il primo viaggio in barca della sua vita. Questo primo viaggio marittimo del bimbo è stato raccontato sui social sia da Aurora Ramazzotti che da Sara Daniele, la sua migliore amica.

Sul suo profilo Instagram l'influencer ha condiviso una dolcissima foto di famiglia: Aurora solleva poco sopra il volto il piccolo mentre dietro di loro c'è Goffredo Cerza abbraccia la compagna mentre sistema il costumino al figlio. Un ritratto di gioia e felicità. La figlia di Pino Daniele, invece, ha postato una foto di lei con in braccio il piccolino mentre lo bacia sulla guancia.

La famiglia si trova ancora in Sardegna, lì hanno iniziato le loro vacanze estive il 17 luglio insieme a Michelle Hunziker, Sole e Celeste Trussardi le due sorelle di Aurora. Con loro all'inizio anche Tommaso Zorzi.