Aurora Ramazzotti porta il figlio neonato dal bisnonno (papà di Eros): lui si commuove. Il video

Non tutti hanno la fortuna di avere ancora in vita i bisnonni, ma il piccolo Cesare sì. Nato dall'amore di Aurora Ramazzotti, 26 anni, e del coetaneo Goffredo Cerza, il bambino ha modo di conoscere il bisnonno Rodolfo, papà del cantante Eros, complice la giovane età della mamma. E il loro primo incontro, così speciale, è stato immortalato sui social dalla stessa Aurora. Oltre trentamila like per il post, pubblicato questa mattina.

Nella clip si vede Rodolfo, 80 anni, seduto su una sedia mentre osserva il bambino, nato a marzo. A porgerglielo è la persona davanti a lui, mentre Aurora riprende tutto con il telefono. "Guarda che faccia c'ha", dice in preda all'emozione. "Che c'è'", gli chiede poi mentre il piccolino sbatte i piedini. Un momento in cui è impossibile trattenere la commozione".

"I bisnonni sono una grande ricchezza", scrive qualcuno in calce ai commenti. "Io ho la fortuna di avere ancora tutti i nonni a 36 anni. I miei figli hanno oltre a tutti e 4 i nonni anche 4 bis nonni", dice qualcun altro. Altri invece fanno notare l'incredibile somiglianza tra Aurora e Rodolfo. Ex operaio edile, Rodolfo è papà di Eros Ramazzotti ed è stato proprio lui a trasmettergli l'amore per la musica, che poi è diventata vera e propria professione del figlio: la famiglia abitava nel quartiere periferico di Cinecittà Sud Est, a Roma, e proprio da qui è cominciata la carriera del cantante nel mondo.