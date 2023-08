Aurora mostra per la prima volta il volto del figlio: ecco a chi somiglia

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno deciso di non pubblicare foto in cui si vede il volto del figlio Cesare Augusto. Le foto con il piccolo però non mancano sui social, foto in cui si vedono solo i piedini, o le manine, oppure in cui si vedono i suoi completini o la nuca. Di questa scelta aveva parlato Ramazzotti, qualche mese fa, rispondendo ad una delle domande dei suoi follower su Instagram. "Per ora non me la sento - aveva dichiarato -. I social sono stati per me un posto un po' ostile negli ultimi anni ed è ancora davvero troppo piccolo. Non escludo di mostrarlo in futuro se ce ne sarà l'occasione ma per ora ve lo lascio immaginare".

Oggi questa immaginazione ha lasciato, anche se solo in parte, spazio alla concretezza: Aurora nel post che ha pubblicato sui social, che comprende anche la sua foto senza veli, ha infatti mostrato per la prima volta il volto del suo bambino. Non si tratta di una foto del piccolo, ma di un ritratto fatto a matita di Cesare. Nel disegno il piccolo ha gli occhi chiusi ma per la prima volta riusciamo a vedere la forma del volto e i lineamenti del cucciolo di casa: la somiglianza con il padre, Goffredo Cerza, è ben evidente.