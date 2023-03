La "clinica dei vip" dov'è nato il figlio di Aurora Ramazzotti: le foto

Aurora Ramazzotti è diventata mamma. Oggi, giovedì 30 marzo 2023, la figlia 26enne di Eros e Michelle Hunziker ha annunciato la nascita del primo figlio insieme al compagno Goffredo Cerza, ingegnere romano a cui è legata da sei anni. Cesare è il nome scelto per il bambino, un dettaglio tenuto riservato fino all'ultimo momento e scritto sul braccialetto del neopapà fotografato sui social, dove in pochissime ore oltre mezzo milione di utenti hanno lasciato il loro like come segno d'affetto.

Proprio su Instagram la coppia ha condiviso i momenti più importanti della gravidanza di Aurora che, dall'annuncio arrivato con un ironico video fino agli ultimi giorni scanditi dall'emozione del parto, ha voluto rendere partecipi i fan della sua gioia e anche respinto le critiche di chi l'ha accusata di eccessiva esposizione quando si è trattato di farlo. Sempre tanta, infatti, è stata la curiosità del pubblico per questo momento della vita privata della giovane mamma, protagonista anche di un servizio del settimanale Chi che, lo scorso dicembre, l'ha ripresa con la famiglia nella clinica che avrebbero scelto per il parto.

La clinica scelta da Aurora per il parto

Una nota struttura svizzera, la Clinica Sant'Anna, situata a Sorengo, è stata indicata tre mesi fa come quella voluta dai genitori per la nascita del piccolo Cesare. Denominata "la clinica dei vip" (anche Barbara Berlusconi l'ha scelta per far nascere i suoi cinque figli), è descritta come di eccellenza e di grande prestigio, situata su una collina che si affaccia sul Lago di Lugano e immersa nel verde. Lì è nata la stessa Aurora, ma anche mamma Michelle Hunziker, simbolo di una tradizione di famiglia che ora potrebbe essere andata avanti.

Per il suo piccolino, Aurora ha voluto il meglio. "In Ticino - si legge sul sito della struttura - la maternità ha una tradizione lunga e consolidata che si chiama Clinica Sant’Anna. Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1934, la Clinica ha avuto quale missione quella di accompagnare e assistere le partorienti. Questa tradizione lunga oltre 54’000 parti, si rinnova ogni giorno, con la nascita di nuovi bimbi: nel corso del 2015 sono venuti alla luce oltre 800 neonati, dato che rappresenta poco meno di un terzo delle nascite dell’intero Cantone. La maggioranza dei parti riguarda residenti, ma non mancano tuttavia molte partorienti provenienti dall’estero che decidono di dar alla luce in tutta tranquillità il proprio erede sulla suggestiva collina di Sorengo".

Lì Aurora Ramazzotti è stata fotografata lì dal settimanale con la futura nonna, Goffredo e le sorelline Sole e Celeste Trussardi: ognuno ha mostrato i suoi sorrisi agli obiettivi, segno dell'atmosfera serena che oggi ha raggiunto il massimo della felicità, come la stessa Michelle ha fatto sapere.