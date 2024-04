Aurora Ramazzotti, il figlio dorme 2 ore in più di notte: il commento epico

Se chiedete ad Aurora Ramazzotti cosa le manca di più da quando è diventata mamma, senza alcun dubbio risponderebbe in un solo modo: il sonno. L'influencer, che da un anno si prende cura giorno e notte del suo piccolo Cesare, ne ha parlato spesso sui social e stamattina non poteva non condividere il suo stupore davanti a una sorpresa davvero inaspettata.

Alle 8:31 il bimbo ancora dormiva: "Ha avuto la febbre molto alta per tre giorni - scrive Aurora tra le storie Instagram, ancora a letto - quindi forse è il sonno arretrato ma questo bambino si sveglia tutti i giorni alle 6 cascasse il mondo (ultimamente pure prima). Sono sconvolta". L'influencer ha parlato a nome di tutte le mamme e i papà che hanno figli di questa età: "Qualsiasi genitore quando il bambino dorme più del solito ripercorre ogni fottuto passo della routine della notte per capire cosa è stato fatto di diverso per farlo dormire così bene". E così ha fatto lei, per poi arrivare alla conclusione giusta: "Risposta: niente. È solo na botta di cu**".

Cesare, il primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ha compiuto 1 anno da pochi giorni. La 27enne ha deciso di dedicarsi a lui al 100%, mettendo da parte progetti e impegni lavorativi. Ultimamente sta ricominciando a dedicarsi alle sue cose, a partire dai social, e certamente già dormire qualche ora in più a notte le dà gli giusti stimoli per ripartire.