Aurora Ramazzotti e il figlio sono tornati a casa, con loro tutta la famiglia (o quasi)

Si torna a casa! Dopo i giorni trascorsi nella clinica in Svizzera prima e dopo il parto Aurora Ramazzotti, Cesare Augusto e Goffredo Cerza sono tornati a casa. Il settimanale Chi ha immortalato il momento in cui i neo genitori hanno lasciato la struttura e sono entrati in auto, per la prima volta, in tre.

Per l'occasione si trovavano a Sorengo Michelle Hunziker, che si sente di più una mamma al cubo anziché una nonna, Ineke la neo bisononna, i genitori di Goffredo, Francesca Romano Malato e Fabio Cerza, e Tommaso Zorzi, grande amico di Aurora che il 2 aprile ha compiuto 28 anni. Per Aurora e Goffredo è stato sicuramente un giorno importante, sono usciti nel mondo con il loro piccolo e dopo aver sistemato l'ovetto nell'auto si sono scambiati un tenero bacio.

A casa, a Milano, tutto è pronto: la cameretta nel nuovo appartamento di Aurora e anche quella nella casa della neo nonna che non stava nella pelle tanta era la gioia di avere un maschietto in casa. Al momento l'unica persona che parrebbe non aver visto il bimbo è Eros Ramazzotti che si trova in tournée: il neo nonno però non è da solo, con lui c'è la nuova compagna Dalila Gelsomino, 34 anni. Il cantante forse non sta vivendo bene la lontananza e forse per questo ha pubblicato quel messaggio così particolare dopo la nascita di Cesare Augusto.