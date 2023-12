Aurora, la foto con i fratelli e Cesare nella casa in Messico di Eros Ramazzotti

Aurora Ramazzotti trascorrerà la notte di San Silvestro e Capodanno in Messico, insieme al padre, ai fratelli e probabilmente anche insieme a Dalila Gelsomino, la compagna di Eros Ramazzotti. I due neo genitori avevano documentato su Instagram le loro 12 ore di volo per raggiungere il Messico, tra passeggiate nell'aeroplano con Cesare, i pisolini e le parole crociate.

Del Messico ancora non hanno pubblicato molte foto, ma due foto sono state pubblicate e la dolcezza è già salita alle stelle. Nella prima c'è il piccolo Cesare nel salotto della casa messicana di Ramazzotti, sono ben visibili le grandi vetrate della porta finestra che affaccia sul rigoglioso giardino con moltissimi alberi e anche una parte del divano e del tavolo da fumo. Nella seconda invece Cesare è nel passeggino e a trasportarlo è Gabrio Tullio, il fratello di Aurora. Nello scatto però si vede anche Raffaela Maria, la prima figlia di Eros e Marica Pellegrinelli. Una riunione di famiglia che non può che rendere felice il cantautore che in questo modo ha vicini a sé tutti i suoi più grandi amori.