Aurora Ramazzotti: il nome del figlio spoilerato durante l'intervista ad Eros

Tra circa un mese nascerà il figlio di Aurora Ramazzotti. Eros e Michelle Hunziker diventeranno nonni e l'emozione si fa sempre più grande. Sul palco di Michelle Impossible il cantautore ha parlato della figlia con grande orgoglio: "Sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura e io sono davvero orgoglioso di te". Parole che hanno fatto commuovere anche Michelle.

E proprio del nipotino Eros ha parlato in un'intervista a Oggi. "Deve chiederlo ad Aurora che padre sono", ha risposto l'artista 'Lei che padre è'. "Ho cominciato tardi a fare il padre, prima non avrei avuto il tempo necessario per stare dietro a una situazione così importante come i figli". Eros poi parla della sua infanzia e adolescenza, del rapporto con il padre e il nonno, "un cantante bravissimo e un chitarrista stornellatore". Le notti le passava a cantare, fin da piccolo, accompagnando il padre ai Castelli: "Queste erano le mie vacanze, ogni tanto andavo al mare a Ostia e poi a Torvaianica".

Come si chiamerà il figlio di Aurora Ramazzotti?

"Tra un mese" nascerà il suo nipotino, "è un maschietto ma non so ancora che nome gli daranno, Le scelte dei figli sono sacre", se avessero scelto il nome Eros sarebbe stato felice, ma poi ammette "adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote". Durante l'intervista però è proprio il giornalista, Alberto Dandolo, a spoilerare il nome del piccolo: "Pare sarà chiamato Nicolò". Se Aurora e Goffredo Cerza dovessero scegliere davvero Nicolò come nome sarebbe la seconda volta che la stampa anticipa le notizie riguardati la gravidanza della 27enne. Fu Alfonso Signorini, e il suo Chi, ad annunciare la dolce attesa di Ramazzotti.

Eros e la possibilità di diventare di nuovo padre

Il cantautore sembrerebbe aver trovato un nuovo amore, ma Eros non risponde e si avvale della "facoltà di non rispondere" però ammette che a lui "non mi interessa cosa pensa la gente. Se uno si innamora fa quel che sente. Quando troverà la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non la escludo". Il suo desiderio più grande è che i suoi figli riescano a essere persone felici e con una salda educazione. La sua "emozione per sempre" è quella di vederli "inseriti nella società con i piedi giusti, con la testa giusta, perché il mondo è difficile: l'emozione più grande sarà questa. Che riescano a guardarsi allo specchio a testa alta. E che si amino. Solo così si va avanti, se uno non si ama fa molta fatica".