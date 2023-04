Aurora Ramazzotti annuncia una pausa dai social: il messaggio ai follower

Sono giorni intensi per Aurora Ramazzotti, colmi delle forti emozioni che la nascita del suo primo figlio ha portato nella sua vita. Cesare, frutto dell'amore per il compagno Goffredo Cerza, è venuto alla luce appena tre giorni fa e dopo i primi racconti che sui social hanno riportato la gioia della maternità, adesso è tempo di vivere privatamente l'intensità di questo periodo. "Sto recuperando. Assaporando questo vento di nuova vita. Navigando ogni momento perché ogni momento è una scoperta. Grazie per i vostri dolci pensieri. Torno non appena avrò capito meglio cosa è successo" si legge nell'ultima storia Instagram dell'influencer che ha scelto la manina del suo piccolo come sfondo fotografico del suo messaggio.

La comunicazione, dunque, lascia immaginare che per qualche tempo Aurora potrebbe non essere attiva sui social che nelle ultime ore, proprio come nei mesi precedenti alla nascita del figlio, avevano raccontato i mesi della sua gravidanza fino al video-riassunto dell'ultimo mese. "Un giorno magari vi racconterò tutto quanto" assicurava alla fine della clip pubblicata dalla clinica svizzera dove ha deciso di partorire. I follower, quindi, ringraziati per l'immensa ondata di affetto arrivata attraverso like e commenti, dovranno aspettare qualche tempo per conoscere maggiori dettagli sull'esperienza più travolgente della vita di Aurora.