Aurora Ramazzotti, mostra per la prima volta il tatuaggio con il volto del figlio: la foto

A giugno Aurora Ramazzotti ha mostrato su Instagram la foto del tatuaggio che ha fatto come omaggio per la nascita del figlio Cesare. Una semplice scritta in lettere maiuscole del nome del piccolo, Cesare, con un cuore di lato. Questo però, scopriamo oggi, era solo una parte del progetto artistico. Per celebrare il suo primo bimbo, infatti, l'influencer ha deciso di tatuarsi anche il suo volto.

Ramazzotti in viaggio verso Roma (prossima tappa Berlino) non si sa per quale motivo, starà due o tre giorni lontana da casa, ha aperto il box domande con i suoi follower per tenersi impegnata e una delle domande riguardava proprio i tatuaggi. Così la neo mamma ha condiviso la foto del tatuaggio mai visto prima. Impossibile non notare la scelta di tutelare il piccolo anche sulla sua pelle: Cesare Augusto, infatti, è stato disegnato con gli occhiali da sole. Sicuramente il ritratto è frutto della copia di una foto del bimbo, ma è interessante la scelta che ha fatto Ramazzotti in quanto neanche sul suo braccio mostra gli occhi di Cesare. In più di un'occasione aveva spiegato perché non avrebbe, almeno al momento, postato sui social il volto di Cesare: un po' per paura e un po' per tutelare la sua privacy.

I box domande sono sempre un'ottima occasione per gli influencer per raccontarsi ed essere così più vicini alla propria community. "Sto imparando così tanto da quando sono mamma - spiega Aurora riguardo allo stare lontana dal proprio bimbo -. Talmente tanto che a volte mi sembra troppo e non ci capisco più nulla, una cosa però è certa: è il mio pensiero fisso ogni secondo che mi allontano, anche solo per fare una doccia. Quando non posso coccolarlo o sentire il suo profumo mi manca proprio qualcosa. Saperlo però nelle migliori mani mi fa sentire al sicuro. Il suo papà e la sua nonna ci sono".

Aurora rivela: "Mi sono presa una pausa da tutto"

Alla domanda "Ti vedremo in tv quest'anno?" Aurora risponde che no, non ci sono progetti al momento. "Giusto non vi ho detto! Mi sono presa una pausa da tutto - ha rivelato l'influencer -. Ho approfittato della fine della gravidanza e dell'apertura di un capitolo così importante della mia vita per riflettere anche sul mio futuro. E poi lo sapete, mi sto dedicando interamente a banano. A breve però riprenderò in mano tutto e sono sicura che verranno cose belle. Me lo sento. Nel frattempo grazie a voi che mi sostenete sempre".