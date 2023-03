Aurora Ramazzotti su TikTok è irriconoscibile. I fan: "Basta con questa bellezza artificiale"

Sembra proprio che da quando Aurora Ramazzotti sia incinta del suo primo bimbo, l'opinione pubblica nei suoi confronti sia cambiata drasticamente. Dall'essere oggetto di critiche per ogni parola pronunciata, dal discorso sul clitoride - che tutti ricordiamo - a quello sul catcalling per poi passare agli innumerevoli attacchi sui suoi privilegi da figlia d'arte, oggi Aurora sembra aver trovato l'apprezzamento del pubblico e si spera non solo per il fatto che stia mettendo al mondo un bambino.

Come lo sappiamo? Basta scorrere i commenti sui suoi profili social e, in particolare, quelli su TikTok dove, nell'ultimo video pubblicato dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, non c'è persona - o quasi - che non l'abbia riempita di complimenti per la sua bellezza al naturale. Ma facciamo un passo indietro.

Sappiamo bene quanto l'aspetto fisico e quel continuo paragone con la bellezza innegabile di mamma Michelle sia stato problematico per Aurora, soprattutto per il fatto di dover crescere sotto i riflettori e sentirsi dire, sempre, di non essere bella come sua mamma. E oggi, un po' per scherzo e un po' no, Aurora ha provato a vedere come sarebbe se fosse "bellissima", cioè se avesse un viso in linea con gli standard di bellezza attuali. Il risultato? Una versione artefatta di sé, anche se perfettamente simmetrica. Ma si piace Aurora con questo viso? E ancor di più, cosa ne pensano i suoi fan di questo suo volto "perfetto"? Beh, sembra proprio che il pubblico non ne possa più della bellezza artificiale che regna nel mondo dei social dove, ultimamente, sta spopolando questo filtro bellezza - proprio quello usato da Aurora - che è in grado di rendere tutti nella versione più esteticamente bella di se stessi. Ma i lineamenti perfetti non bastano a renderti una bella persona e lo hanno sottolineato in tantissimi che, commentando il video di Aurora, hanno voluto specificare quanto lei sia più bella al naturale, senza filtri, quando è semplicemente se stessa con la sua simpatia e il suo carattere che la rende bella dentro ma anche fuori.

Un elogio dietro l'altro per Aurora un po' inaspettato conoscendo quanto la 27enne, che presto diventerà mamma per la prima volta, sia sempre stata "odiata" dal pubblico che, ora, però, sembrano aver cambiato idea su di lei mostrando molta più empatia e solidarietà.