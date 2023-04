Aurora Ramazzotti, il confronto prima e dopo il parto: "Il corpo è magico"

Diventare mamma per la prima volta è senza alcun dubbio un evento travolgente e molto delicato. Aurora Ramazzotti sta prendendo le misure con la sua nuova vita e ogni giorno è una sorpresa, anche riosservarsi allo specchio dopo 9 mesi di gravidanza.

L'influencer si scatta una foto - con il piccolo Cesare in braccio - in cui la pancia è tornata quasi come prima: "10 giorni dopo il parto - scrive - Il corpo è magico". Poco dopo, sempre tra le storie Instagram, ne pubblica una di quando era in ospedale prima del parto: "Questo è stato l'ultimo momento in cui ho potuto vedere la mia pancia. Stento ancora a comprendere che fosse lì dentro. Ps. Mi ero fatta la piega in clinica aspettando le contrazioni".

Un cambiamento importante, anche fisico, che ha bisogno di essere metabolizzato. In questo, oltre a suo figlio che le sta regalando gioie immense, ci pensa il compagno Goffredo Cerza a ricoprirla di coccole e piccole attenzioni. Come questa mattina, che per la colazione di Pasqua le ha portato una colomba di cui va ghiotta: "Goffredo ha comprato la colomba al cioccolato di Vittorio - fa sapere tra le storie, mostrandola - Me la finirei per colazione, aiuto".

