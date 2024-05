"La mia vita riassunta in una foto": il post di Aurora Ramazzotti fa discutere, lei replica alle critiche

Che Aurora Ramazzotti abbia instaurato un dialogo molto vivace con i suoi follower è noto da tempo. Da quando è diventata mamma di Cesare un anno e due mesi fa, poi, spesso gli argomenti sulla sua quotidianità di mamma alle prese con il bimbo nato dall'amore per il compagno Goffredo Cerza diventano spunti di discussione sui social dove, a volte, non mancano pungenti considerazioni e repliche altrettanto sarcastiche.

L'ultima occasione di dibattito tra l'influencer e qualche utente particolarmente puntiglioso è stata una foto in cui Aurora si è mostrata con il ciuccio di Cesare tra i denti e il bimbo in braccio, mentre sta per salire in un taxi: "La mia vita riassunta in una foto", ha scritto a corredo dell'immagine scattata dal fotografo Pierpaolo Ferreri. Qualcuno allora ha osservato con una punta di polemica: "La tua vita come tutte le vite di qualsiasi mamma, cara Aurora". Commento a cui è seguita la risposta di Aurora: "E quindi non posso mostrarla? Fammi capire", ha chiesto provocatoriamente. E ancora: "Sempre più basita... Non sa più che inventarsi per mettersi in mostra", ha aggiunto qualcun altro che dalla mamma di Cesare si è visto rispondere: "Infatti è stata dura inventarmi di entrare in un taxi con mio figlio... Non so come farò a farmi venire altre idee dopo questa…".

Accanto a qualche critica, diversi sono stati anche i commenti positivi all'immagine scelta dalla figlia di Eros e Michelle Hunziker: "Quanto darei per ritornare con mio figlio piccolo. Goditelo ogni attimo", le ha scritto una mamma che si è unita al coro di chi ha respinto con forza le osservazioni negative a una giovane madre.