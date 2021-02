Aurora Ramazzotti sexy su Instagram: il commento di papà Eros (e di Marica Pellegrinelli)

"Domenica dai toni autunnali", così Aurora Ramazzotti commenta il look di oggi - "quasi total Trussardi" - che sfoggia su Instagram. Jeans chiari, una maglia sbracciata che lascia scoperta la pancia e un cardigan morbido, aperto, con cui si diverte a giocare davanti all'obiettivo dello smartphone.

Un paio di scatti sexy ed è subito boom di like. "In realtà mi sono fatta carina solo per Sara Daniele", spiega l'influencer mentre aspetta la migliore amica a pranzo, nella casa di Milano dove da qualche mese vive con il fidanzato Goffredo Cerza. "Amore mi piaci anche con la tuta e i peli" risponde ironica la figlia del bluesman napoletano, ma il commento più bello arriva poco dopo. Eros Ramazzotti, che difficilmente 'mette il becco' sul profilo social della figlia, non resiste davanti a tanta bellezza e scrive: "Spettacolo". Parole che sciolgono Auri, innamorata del suo "Papotti".

Il commento di Marica Pellegrinelli (ma Aurora non risponde)

Scorrendo tra i messaggi, la sorpresa. Fra i commenti c'è anche quello di Marica Pellegrinelli - ex moglie di Eros Ramazzotti e madre dei suoi due figli più piccoli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio - che lascia una emoticon con gli occhi a cuore. Un gesto di distensione dopo le presunte tensioni? Secondo alcune voci, infatti, Aurora - un tempo molto legata alla Pellegrinelli - si sarebbe allontanata in seguito alla separazione della modella dal papà. Rumors (ma sotto al suo commento, dopo ore, nessuna risposta, né like).

Sotto il post di Aurora Ramazzotti e i commenti di Eros e Marica