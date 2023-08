Aurora Ramazzotti, la foto senza veli: lei legge i commenti e la sua risposta è epica

Aurora Ramazzotti ha riassunto la prima metà di agosto in post composto da 10 foto. Ognuna racconta un momento diverso, uno stato d'animo diverso: c'è la foto in riva al mare con Goffredo Cerza, la sua amica Sara Daniele che tiene in braccio e coccola Cesare Augusto, ma ce n'è una in particolare che ha catturato tutta l'attenzione. Aurora ha deciso di pubblicare uno scatto di lei nuda che si fa la doccia nel giardino della villa nella quale lei e tutta la sua famiglia, compresa la madre e le sorelle Celeste e Sole, soggiornano da metà luglio (Michelle e le figlie più piccole hanno lasciato l'isola intorno a Ferragosto, ndr).

Nello scatto non si vede nulla, le zone intime sono protette dalla prospettiva, dal braccio sinistro e dalla posizione del corpo di Aurora, ma comunque è ben evidente che non ci siano né reggiseno né slip. Ovviamente la foto ha suscitato non poco clamore e già si possono leggere i primi commenti di chi si schiera dalla parte del "inutile messa in mostra" e "Sei una mamma" e chi invece la sostiene scrivendole "Brava Aurora".

Aurora, probabilmente aspettandosi tali reazioni o forse semplicemente avendo letto alcuni di questi messaggi, ha deciso di commentare. E il suo commento è particolarmente azzeccato: l'influencer ha infatti scelto di condividere una giff che ritrae il conduttore televisivo statunitense Jon Stewart mentre mangia i pop corn. Un evidente riferimento al fatto che Aurora è pronta a leggere divertita tutto quello che verrà scritto sotto a quella foto: uno spettacolo per cui preparerà i pop corn.