Aurora Ramazzotti “zia” dei suoi quattro fratelli: “Trovarci tutti insieme? Ce la faremo”

Da parte di mamma Michelle Hunziker, le sorelline Sole (6 anni) e Celeste (5), nate dall’amore della showgirl per Tomaso Trussardi; da parte di papà Eros, i fratelli Raffaela Maria (11 anni) e Gabrio Tullio (5), figli che il cantautore ha avuto da Marica Pellegrinelli: Aurora Ramazzotti ha davvero un bel da fare come sorella maggiore di quattro fratelli, dolcissimi membri di una famiglia allargata di cui la 23enne ha parlato con grande affetto in un’intervista al Corriere della Sera che ha spaziato dalla sua attitudine ad essere una propositiva influencer ai temi più personali, come la maternità e, appunto, i suoi affetti.

“In realtà con loro mi sento più una zia, nemmeno una sorella maggiore. Sono molto legata a loro e curiosa di vederli crescere. Ma li vivo come dei nipotini”, ha confidato la primogenita di Eros e Michelle, non nascondendo la speranza di riuscire prima o poi a organizzare una reunion con tutti i suoi fratelli: “Ce la faremo. Ora aumenta la curiosità, io parlo sempre agli uni degli altri”.

Aurora Ramazzotti e l’amore per Goffredo

Aurora Ramazzotti è legata al fidanzato Goffredo Cerza da un sentimento che non conosce crisi: “Era in classe con la mia migliore amica, Sara Daniele, la figlia di Pino. Lo avevo adocchiato dalla prima liceo, ma ho dovuto lavorare parecchio sulla self-consciousness: uno come lui mi sembrava inarrivabile...”, ha raccontato ripercorrendo la nascita della loro storia: “È successo che il primo gennaio avevo chiuso una relazione, e per me fu una liberazione. Così costrinsi Sara a presentarmi Goffredo. È scattato subito qualcosa, ma da parte mia l’approccio era molto goliardico. È stato lui a dire: proviamoci. Adesso che sono passati tre anni e mezzo, mi sembrano volati: giusto ieri pensavo che quando sono con lui il tempo non mi basta mai”.

Il pensiero che Goffredo potesse averla scelta per convenienza non ha mai sfiorato Aurora: “Forse perché non ho mai avuto una considerazione di me così alta da credere che qualcuno potesse stare con me per soldi”, ha spiegato: “E poi stare con me comporta tante cose difficili, non a caso le persone dello spettacolo tendono a stare insieme tra di loro: condividono la fatica di essere sempre sotto i riflettori. Detto ciò, lo status che ha conquistato Goffredo è un altro. Un papà, il mio, che non è geloso per niente. Una mamma super easy che ti spalanca le porte di casa. Nel pacchetto gli è andata bene, e lo stesso vale per me: ha una madre simpatica, una bella famiglia, le cose tra di noi sono semplici”

Aurora Ramazzotti e il desiderio di un figlio: “Se succede, succede”

Infine, il capitolo ‘maternità’: considerando che Michelle Hunziker è diventata la sua mamma a 19 anni, il dubbio sulla possibilità che anche in Aurora Ramazzotti ci sia la voglia avere presto un figlio si fa largo… “Ah tanta, poi c’è sempre qualcosa che me la fa passare!”, ha affermato: “Scherzi a parte, se succede, succede. Ma onestamente desidero trovare un po’ più di equilibrio personale e professionale: vorrei poter garantire il massimo a un figlio, anche se so bene che il momento perfetto per farlo non ci sarà mai”.