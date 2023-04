Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, le foto dei primi giorni a casa con Cesare

Nonna Michelle Hunziker lo ha detto pochi giorni fa: "Si devono godere questo momento sacro". E lo stanno facendo Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, che pochi giorni fa sono diventati genitori. La coppia sta scoprendo giorno dopo giorno un amore mai provato prima, insieme a tante altre emozioni a cui solo l'arrivo di un figlio spalanca le porte.

Poche uscite, visite dei familiari a piccole dosi, Aurora e Goffredo vogliono vivere a pieno questo periodo e iniziare a gettare le fondamenta della loro famiglia. Anche la presenza sui social è ben dosata, ma dopo due settimane da mamma e papà, l'influencer ha pubblicato su Instagram le foto di questi primi giorni a casa con il piccolo Cesare. "Due settimane fa sono nati anche mamma e papà" ha scritto Aurora accanto a una serie di immagini in cui è raggiante come non mai con il suo bambino in braccio, mentre allatta, e il papà non è da meno, protettivo e al settimo cielo.

La loro vita in tre è appena iniziata e sono in tanti a inondarli di affetto. Tra i commenti i complimenti di Elettra Lamborghini, che scrive: "Amore sei più bella che mai". E ancora i cuori di Ema Stokholma e Paolo Stella, fino alla promessa di Nina Zilli, incinta anche lei della prima figlia: "Quanto sembra piccolo qui fuori - scrive - Siete bellissimi! Tra poco gli portiamo la compagna di merende".

Le foto pubblicate da Aurora Ramazzotti