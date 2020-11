Aurora Ramazzotti, prove di famiglia con Goffredo: a quando il bebè?

"Happy family" scrive su Instagram Aurora Ramazzotti, condividendo tra le storie un momento di tenerezza tra lei, il fidanzato Goffredo Cerza e Kida, la nuova gattina arrivata in casa. Nel video sono sul letto a scambiarsi coccole e carezze, mentre Saba, l'altro gatto - da 31mila follower - non vuole saperne di salire.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, prove da genitori (con il gatto)

A vederli così sembrano davvero una bella famiglia e sono in tanti a sperare nell'arrivo di un bebè. Entrambi 23enni, forse vogliono aspettare ancora qualche anno per avere un figlio, ma nel frattempo le prove da genitori - con i loro due felini - le superano a pieni voti. Innamorati e affiatatissimi, Aurora e Goffredo, che stanno insieme dal 2017, sono andati da poco a vivere insieme. Fino allo scorso inverno lui viveva a Londra - dove si è laureato - ma con il lockdown ha deciso di trasferirsi in Italia e restarci in pianta stabile con la fidanzata. Hanno preso casa a Milano e iniziato la loro nuova vita insieme. Arriverà anche il bebè, intanto si godono il loro nido d'amore.

Aurora e Goffredo in quarantena a casa di Michelle Hunziker

Se il primo lockdown lo avevano trascorso a Bergamo, a casa di Michelle Hunziker e del marito Tomaso Trussardi, Aurora e Goffredo per questa seconda ondata hanno fatto il bis. È qui infatti che si sono rifugiati da qualche settimana ed è qui che hanno fatto la loro quarantena, perché positivi al coronavirus. Aurora, guarita da qualche giorno, ha parlato del virus sui social: "Non sono stata benissimo, nonostante potessi stare molto peggio. Mi ha presa fisicamente, sento poco controllo sul mio corpo, ma soprattutto psicologicamente e mentalmente. Se non mi vedete così presente è per via di qurello, ma ci sto lavorando". A coccolarla ci pensa il suo Goffredo.