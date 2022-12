Aurora Ramazzotti felicissima: "Ecco la nuova auto di famiglia". Il video della "consegna speciale"

L'arrivo di un figlio comporta sempre importanti cambiamenti per una coppia. E Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza lo stanno sperimentando proprio in questo periodo, affrontato con la gioia della prima gravidanza, ma anche con la programmazione pratica di una vita "a tre". Tra qualche mese la famiglia si allargherà per accogliere il loro bimbo e così, dopo il trasloco in una casa più grande pensata proprio perché sia adatta anche al nuovo arrivato, la coppia ha pensato anche di regalarsi un'auto che - non a caso - l'imprenditore ha presentato ai follower come "new car family".

La consegna della vettura fiammante è avvenuta direttamente a Bormio, dove Aurora e il compagno stanno trascorrendo gli ultimi giorni dell'anno: stipata in un container con tanto di fiocco rosso, la grande Audi bianca è stata accolta con un gran sorriso di felicità dalla futura mamma che nel video si vede andare incontro all'auto per "abbracciarla". Soddisfazione anche per Goffredo, in posa davanti all'auto che ospiterà lui, la compagna, ma soprattutto il loro bimbo durante i loro viaggi.

Denso di emozioni questo 2022 per Aurora che ha trascorso il Natale in dolce attesa circondata dagli affetti più cari. Premuroso e dolcissimo il suo Goffredo, mittente di un regalo preziosissimo ben evidente al dito della compagna nelle ultime foto. Se sia il simbolo di una proposta di nozze non è stato chiaro, di certo lo è del loro amore che ad aprile sarà coronato con la nascita del loro legame più eterno.

(Di seguito la storia Instagram di Goffredo Cerza)