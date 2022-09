Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, le prime foto da futuri genitori fanno il pieno di like

Aurora Ramazzotti, una volta rotto il segreto sulla sua gravidanza, si sente finalmente libera di poter urlare al mondo tutta la sua gioia di diventare presto mamma. La ventisettenne, infatti, è tornata a postare con una certa costanza sul suo profilo Instagram e, dopo aver mostrato, per la prima volta, il suo pancino che inizia a intravedersi, ha pubblicato il primo servizio fotografico insieme al suo fidanzato Goffredo da futuri mamma e papà.

L'influencer e content creator, infatti, ha condiviso con i suoi fan un paio di scatti in bianco e nero dove abbraccia con gioia l'uomo che presto diventerà il padre del suo primo figlio. Un post dolcissimo che è stato accompagnato da un cuoricino bianco e ha fatto il pieno di like. In tantissimi infatti, hanno commentato le immagini con frasi di auguri per la coppia. C'è chi scrive "Siete meravigliosi", chi, invece, commenta "Si vede che siete tanto felici" o chi, ancora, scrive "Più bella cosa non c'è" facendo riferimento alla canzone di Eros Ramazzotti che presto diventerà nonno.

E così, tutto il pregiudizio e l'odio social nei confronti di Aurora sembra essere svanito in un attimo e, proprio come scrive un'utente su Instagram:" Menomale, c'è ancora un po' di umanità, non vedo post di insulti per Aurora".