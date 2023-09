Aurora e Goffredo ecco com'erano sei anni fa: le foto del prima e dopo (con il commento della suocera)

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono legati da sei anni e da pochi mesi sono diventati genitori di Cesare Augusto. La loro vita è cambiata radicalmente e oggi rivedere le immagini che li immortalano quando erano solo dei giovani innamorati sicuramente li emoziona. E proprio con un post amarcord che Aurora ci mostra com'erano sei anni fa in occasione del Kinder Tag, evento organizzato ogni anno in Germania durante la Giornata Internazionale dei Bambini, al quale solo pochi giorni fa hanno partecipato di nuovo come ospiti.

"La prima volta che siamo andati al Kinder Tag in Germania era nel 2017 e stavamo insieme da qualche mese. Vedere questo prima e dopo a distanza di sei anni fa tenerezza ma soprattutto mi fa pensare che forse avrei dovuto spazzolarmi i capelli. Vabbè, crescendo ho imparato", ha scritto l'influencer a corredo del carosello che mette a paragone gli scatti realizzati nel 2017 e nel 2023. I due si abbracciano e si baciano a favore di telecamera, nel 2017 erano entrambi vestiti di blu e i loro volti raccontavano perfettamente i loro 21 anni.

I commenti sotto al post sono moltissimi, ma uno in particolare cattura l'attenzione: quello di Francesca Malato Cerza. "Siete più belli adesso" scrive la mamma di Goffredo e quindi la suocera di Aurora. Un commento dolcissimo che denota quanto tutta la famiglia sia legata e si voglia bene.