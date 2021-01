Aurora Ramazzotti, la prima volta con Goffredo: "Luci soffuse e goliardia, 3 giorni di felicità"

Il compleanno di Goffredo è un giorno speciale per Aurora Ramazzotti, non solo per festeggiare il fidanzato ma anche per ricordare come è nata la loro storia d'amore, quattro anni fa. L'influencer lo racconta su Instagram: "Era il 2017, era gennaio. Una serie di coincidenze ci avevano impedito di trovarci. Io impigliata nelle mie abitudini, spiazzata dalla tua forte volontà, forse già allora mi domandavo come potessi aver scelto proprio me. Era il tuo compleanno e, con la leggerezza che di quei tempi mi caratterizzava, mi abbandonai al tuo invito senza sapere cosa realmente mi aspettasse".

Un incontro che Aurora non aveva programmato e che invece le ha cambiato la vita. Inaspettatamente, come continua a raccontare: "Ovattati nel nostro mondo fatto di luci soffuse e goliardia, passammo tre giorni di spensierata felicità. Io sarei tornata a ciò che conoscevo e tu avresti fatto lo stesso. Se non fosse stato per la tua irremovibile decisione forse oggi mi starei ancora nostalgicamente domandando cosa ne sarebbe stato di noi". La tenacia di Goffredo ha vinto tutte le paure di Aurora: "Mi guardasti con quei due occhi parlanti e scattò qualcosa a cui neanche io so dare un nome - spiega -Forse era fiducia o forse avevi distrutto le fondamenta del muro portante che mi difendeva e io non me ne accorsi. Da quel giorno, insieme, costruimmo il nostro castello, fatto di distanza e di quell'amore che fino ad allora avevo solo potuto sognare leggendo un libro. Sarò sempre grata a quel compleanno, capitato nel luogo giusto al momento giusto, per averci dato modo di scoprirci. Quindi auguri amore mio che mi hai cambiato la vita e continui a farlo, inspiegabilmente, ogni giorno".

Il post di Aurora Ramattozzi per il compleanno di Goffredo Cerza

Aurora e Goffredo, dalla storia a distanza alla convivenza

Insieme dal 2017, Aurora e Goffredo hanno vissuto il loro amore a distanza i primi anni, quando lui viveva a Londra per motivi di studio e lei lo raggiungeva ogni volta che era possibile. Dopo la laurea è tornato in Italia e da maggio vivono insieme a Milano, con i loro due gatti. Di matrimonio e figli ancora non se ne parla, ma per un amore così forte e rodato sarà il prossimo passo.