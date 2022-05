Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: le confessioni sul sesso (5 volte a settimana)

Cinque anni d'amore e di passione tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Un feeling speciale che prosegue anche sotto le coperte, come rivelato dalla conduttrice e dal fidanzato nell'ultima intervista rilasciata alle Iene. Un'intervista che nasce dall'ultima, piccantissima clausola emersa dal contratto prematrimoniale tra J Lo e Ben Affleck: quella secondo cui la cantante chiederebbe all'attore di fare l'amore almeno quattro volte a settimana.

Che sia manovra mediatica per far parlare di sé o realtà dei fatti, non è dato sapere. Fatto sta che la richiesta di J Lo diventa il pretesto per cui Stefano Corti, inviato delle Iene, interroga sull'intimità Aurora e Goffredo. "Lei ha paura che lui non la soddisfi", precisa la 25enne figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, in merito a Jennifer, per poi confessare di fare sesso col compagno ben cinque volte a settimana (attirandosi lo sguardo stupito di Goffredo).

Sul posto più strano in cui hanno fatto l’amore, Ramazzotti risponde senza filtri: "Non c’è perché noi sco*iamo solo a letto". Goffredo la contraddice: "Non è vero, c’è: a Bali nella Jacuzzi". In merito alla durata, Aury e Cerza sottolineano poi che il rapporto dura circa dieci minuti: "Chi dice mezz’ora si fa del male da solo", dice lei, asserendo che andare oltre sarebbe una tortura. Posizioni preferite? Cerza dice: "Novanta", Aurora: "Io sopra".

Su quanto sia lungo il "gingillo", Aurora rimprovera il fidanzato: "L’hai fatto molto più grande", indicando la lunghezza vera con le dita.

Goffredo sa, inoltre, esattamente quando Aurora l’ha fatto da sola, ovvero quando si è dedicata all'autoerotismo. "Giovedì, lei lascia le tracce…", dichiara. E la ragazza ammette: "Mi dimentico il ‘di*do’ sul comodino sicuramente". E, in merito al cilecca del compagno, Aury dice di arrabbiarsi molto quando succede.