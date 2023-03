Aurora Ramazzotti sbotta contro i criticoni: "Voi stufi? Io sono stufa, non so se mi pis*erò addosso"

Aurora Ramazzotti ha condiviso due foto di lei incinta in cui ha parlato dell'importanza di fare attività fisica mentre si è in dolce attesa. Come probabilmente la futura mamma poteva immaginarsi non sono mancati i commenti, alcuni dei quali per nulla carini e per questo motivo ha deciso, ancora una volta, di rispondere.

Ramazzotti è al nono mese di gravidanza ad aprile quindi nascerà il suo primo figlio rendendo così Eros e Michelle Hunziker nonni. La neo mamma stanca dei continui attacchi anche oggi si è trovata in una situazione scomoda e replicando ad un utente si anche lasciata andare ad una confessione personale.

"Sei incinta da 6 anni o sbaglio?", questo il commento incriminato. "A quelli che vedono i miei post e scrivono 'che palle questa sembra che è incinta da una vita', ma dovete portarlo voi?" ha chiosato indicandosi la pancia e inquadrandola con la camera interna del telefono. "Eh ecco, mi sfuggiva, perché se sentite il peso lo capisco, anche io mi sono rotta, ma voi perché? Perché? Cosa?".

"Poi - ha voluto precisarlo - uno può pensarlo, per carità, anche a me è capitato in passato con le gravidanze degli altri, perché effettivamente è tanto tempo. Ma perché mi devi scrivere 'che palle, sono stufo'. Ma tu sei stufo?". "Mi viene da ridere - ha continuato ancora -, magari sono stufa io che quando cammino sembro Pingu, che quando mi alzo dal letto non so se mi rotolerò per terra o se mi pis*erò addosso. E che ogni momento è buono per della flatulenza inaspettata". Non è la prima volta che Aurora pubblica storie di questo tipo e molto probabilmente non sarà neanche l'ultima.