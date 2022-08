La gravidanza di Aurora Ramazzotti e il giallo della smentita di Tommaso Zorzi

"Il giallo Tommaso Zorzi", ieri la possibile notizia della gravidanza di Aurora Ramazzotti ha scosso il mondo del gossip. Dopo settimane che al centro dell'attenzione c'era la mamma, Michelle Hunziker, e le sue fughe romantiche in Sardegna per andare a trovare il bel dottore Giovanni Angiolini (adesso tra i due sarebbe finita, come le migliori storie d'amore estive) ecco che la figlia di Eros Ramazzotti si prende tutta l'attenzione della stampa e non solo.

Al momento nessuna smentita, anche mamma Michelle sempre molto attiva su Instagram ha continuato a condividere contenuti senza mai fare alcune riferimento allo scoop. L'unico che si è esposto è stato proprio Tommaso Zorzi, grande amico di Aurora. Sotto ad un post su Instagram, in cui veniva rilanciata la notizia della gravidanza, Zorzi ha commentato dando una risposta che non ammette repliche: "Ma a me non risulta". Una risposta che non è passata inosservata proprio perché il legame tra i due è noto. Su questo particolare però le informazioni scritte dal settimanale Chi sulla gravidanza di Aurora sono contrastanti, il magazine che ha dato la notizia della gravidanza afferma anche che Tommaso Zorzi sarebbe stato una delle prime persone a sapere la notizia: "Poi Aurora ha subito reso partecipe di questo dolce segreto il suo migliore amico, Tommaso Zorzi, che sui social ha lasciato presagire che qualcosa nell'aria stava succedendo, pubblicando una storia che i più attenti avranno di certo capito".

A questo punto il "giallo" si infittisce, Zorzi ha cercato di allontanare il gossip dalla sua amica 'rispondendo al posto suo' o davvero Ramazzotti aveva scelto di tenere per sé la notizia della gravidanza mantenendo il segreto anche con il suo migliore amico?