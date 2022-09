"Se sono incinta?", Aurora Ramazzotti rompe il silenzio, due settimane dopo

"Ho sempre parlato di tutto, ma stavolta rispettate il mio silenzio. Ogni cosa a suo tempo". Sono queste le prime parole di Aurora Ramazzotti sullo scottante tema gravidanza che l'ha messa al centro del gossip nelle ultime settimane e sul quale, finora, non si era ancora espressa. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, però, ha deciso di parlare e l'ha fatto all'Ansa con un brevissimo ma ben chiaro messaggio ai suoi followers ma anche a chi la critica da sempre. Aurora non conferma né smentisce di essere incinta di Goffredo Cerza, suo compagno da cinque anni, dopotutto, non l'ha fatto neanche dopo che Alfonso Signorini aveva lanciato la notizia bomba della sua gravidanza sul settimanale Chi (facendola anche arrabbiare molto). Al contrario, chiede solo una cosa: "rispetto per il suo silenzio".

Così, la venticinquenne con il sogno di diventare una conduttrice, proprio come mamma Michelle, decide di prendersi un momento per se stessa e per vivere i (presunti) primi mesi di gravidanza in totale riservatezza. Ora, Aurora è in Spagna, a Siviglia ad assistere, fiera, al concerto di suo papà Eros che ha presentato, in anteprima mondiale, il suo nuovo album, "Battito Infinito" ma in Italia al centro dell'attenzione mediatica c'è solo la sua (vera o non vera) gravidanza.

Incinta? Non incinta? Bisogna dire che quel test di gravidanza con cui era stata avvistata insieme a sua mamma Michelle aveva già destato diversi sospetti, ancora prima della news di Signorini ma, per ora, sembra proprio che bisognerà aspettare ancora un po' prima di avere una conferma certa da parte dell'influencer.