Aurora Ramazzotti è guarita dal coronavirus, ma ammette: "Ha risvolti psicologici"

I sintomi non ci sono più, il tampone è negativo, ma per l'influencer non è comunque semplice ricominciare

Che non è una "semplice influenza" - come ci era stata presentata più di 6 mesi fa - ormai è evidente, ma ascoltare chi ha contratto il coronavirus ne fa capire ancora meglio la pericolosità. A parlarne è Aurora Ramazzotti, guarita da pochi giorni.

Aurora Ramazzotti: "Mi ha presa fisicamente, ma soprattutto psicologicamente"

L'influencer, sportivissima, riprende ad allenarsi ma non è così semplice. Nella palestra di casa, prima di iniziare si prende una mezzora abbondante per condividere alcuni pensieri con i follower: "Sto facendo di tutto per non iniziare ad allenarmi. Vi dico questo perché è un attimo demoralizzarsi e paragonarsi ad altri, o a noi stessi del passato, pensando che non riusciremo più a raggiungere certi obiettivi, che non riusciremo mai più a tornare a quella situazione e non parlo solo di sport - spiega nelle sue storie di Instagram - Lo sport è un parallelismo alla vita. Questa situazione di stallo mondiale demoralizza le persone. Io sono la prima che sta vivendo questo lockdown male rispetto all'ultima volta, in cui ero molto più positiva. Forse perché ho avuto il covid e non sono stata benissimo, nonostante potessi stare molto peggio. Mi ha presa fisicamente, sento poco controllo sul mio corpo, ma soprattutto psicologicamente e mentalmente. Se non mi vedete così presente è per via di qurello, ma ci sto lavorando".

Aurora Ramazzotti: "Sono terrorizzata a ripartire"

Dalle 9.30 alle 10.15 Aurora Ramazzotti continua a stare sui social e ammette: "Sono terrorizzata a ripartire, ho paura di non riuscirci. Non bisogna avere paura invece. Bisogna darsi tregua, darsi il tempo di riprendere lentamente. Ci sentiremo tutti molto meglio". E lo fa. A seguire, infatti, una sessione di allenamento che vuole essere un bel messaggio di positività per tutti.