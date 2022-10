Aurora Ramazzotti incinta è più bella che mai, la dolce dedica di Jonathan Kashanian: le foto

Il fine settimana in compagnia degli amici, così ha trascorso quest'ultima domenica di ottobre Aurora Ramazzotti come ha mostrato Jonathan Kashanian con il suo ultimo post su Instagram. In particolare nel primo scatto condiviso si vede Jonathan baciare il pancino di Aurora. Un gesto tanto intimo quanto dolce che fa ben capire quanto i due si vogliano bene.

"Tanta dolcezza in questa domenica autunnale" scrive Kashanian come didascalia e poi aggiunge "Le donne incinte hanno una luce speciale in viso. Come se custodissero un segreto che conoscono solo loro…". "Tvb Auri. Con te sempre risate sincere, di cuore" ha poi concluso l'ex gieffino. Immancabile poi la risposta di Aurora che ha confermato l'affetto nei confronti dell'amico e ha anche ironizzato sulla sua pancia: "In realtà era il mio travestimento da zucca di Halloween, ti voglio bene tanto!".

Jonathan e Aurora sono legati da un bella amicizia, lui era presente al gender reveal party organizzato da Sara Daniele per Auri e Goffredo Cerza. In quell'occasione erano presenti amici, parenti che tutti insieme hanno festeggiato la scoperta che la coppia sta aspettando un maschietto.