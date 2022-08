"Aurora Ramazzotti è incinta: la reazione di Eros e Michelle"

Aurora Ramazzotti e la mamma Michelle Hunziker erano state avvistate, in Sardegna, mentre stavano acquistando un test di gravidanza. A comunicare l'indiscrezione era stato il settimanale Chi che aveva riportato lo scoop ad inizio agosto senza però poter affermare se il test servisse alla madre o alla figlia. Sempre il magazine, nel numero in edicola da domani 31 agosto, annuncia che ad essere in dolce attesa sarebbe proprio Aurora.

La conduttrice, figlia del cantautore Eros Ramazzotti, starebbe quindi aspettando un bambino dal suo compagno Goffredo Cerza, di professione business analyst. Il magazine dà la notizia come certa e annuncia anche che il bebè nascerà a gennaio.

Eros e Michelle nonni: ecco come hanno reagito alla notizia

Aurora e Goffredo sono una coppia da cinque anni, l'influencer condivide spesso le foto insieme al compagno sui social e ha spesso ribadito quanto sia innamorata di lui. Oltre a Goffredo anche i genitori di Aurora sono entusiasti e secondo quanto riportato da Chi i due avrebbero confidato "agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga; entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione". Nelle ultime settimane si era poi vociferato di un ritorno di fiamma tra la showgirl e il cantautore, presumendo quindi che fosse finita la storia d'amore tra Michelle e Giovanni Angiolini proprio per il desiderio di tornare con l'ex marito. Se i due, Michelle e Giovanni, si siano definitivamente detti addio ancora non è dato saperlo con certezza, ciò che secondo Chi è certo è che invece il loro riavvicinamento sia dovuto all'emozione di diventare presto nonni.

Chi è Goffredo Cerza

La notizia di Aurora Ramazzotti accende i riflettori sul suo compagno: Goffredo Cerza. I due stanno insieme da 5 anni e sembrano più innamorati che mai. Goffredo è particolarmente amato anche dai genitori Eros e Michelle e infatti è spesso presente nelle vacanze di famiglia che Aurora trascorre sia con la mamma che con il papà. Come dimenticare le recenti ferie in Sardegna o quelle passate a gennaio 2022 in compagnia di Eros.

Cerza è originario di Roma, è laureato in ingegneria a Londra e al momento lavora come marketing manager e business analyst a Milano, dove si è trasferito per stare più vicino a Aurora.