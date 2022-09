Aurora Ramazzotti: "Il pancino inizia a vedersi", le foto

Tutto tace, come ha spiegato Alfonso Signorini la gravidanza di Aurora Ramazzotti non sarebbe ancora al terzo mese ma lui non lo sapeva: se l'avesse saputo avrebbe aspettato a dare la notizia sul settimanale Chi. Notizia che è stata divulgata senza il consenso di Aurora e che quindi l'avrebbe fatta infuriare. Di tutta risposta Aurora ha messo da parte i social per alcuni giorni e quando è riemersa dalla bolla detox ha pubblicato una storia in cui indossava un cappello con scritto sopra "calma", lei ha modificato la foto aggiungendo un "ci vuole". Signorini però non abbandona il suo scoop e così nel numero in edicola questa settimana ecco che pubblica una foto di profilo di Aurora in cui si nota un pochino di pancia.

Per il settimanale è la prova che la gravidanza sta andando avanti. Aurora, secondo quanto ricostruito dal magazine, avrebbe chiesto massimo riserbo a tutti e infatti sarebbe stato messo il veto sulle domande riguardanti la gravidanza durante la sua partecipazione all'evento Il tempo delle donne organizzato dal Corriere della Sera.

Nelle foto che pubblica Chi, Aurora si trova a Roma con il fidanzato, Goffredo Cerza, e la sua famiglia e proprio lo scatto di profilo appartiene a questa serie di immagini, mentre si stanno recando in stazione. "Faccio molta fatica a proiettarmi nel futuro. Tendo a vivere più il presente. Mi auguro però di mettere su famiglia" queste le parole che Ramazzotti avrebbe pronunciato durante l'evento del Corriere. Un'affermazione che non aveva mai fatto prima e che potrebbe essere significativa. La conferma o la smentita ancora non sono arrivate, per questo la sua dichiarazione potrebbe nascondere un significato più ampio che sarà svelato solo quando i tempi saranno maturi e lei e Goffredo avranno deciso di comunicarlo ufficialmente. Altro particolare da indagare sta nei post condivisi da Aurora, dopo l'estate ha postato solo foto a mezzo busto e se anche nelle storie la vediamo spesso in figura intera, sono attimi troppo brevi per capire se il "pancino" ci sia o meno veramente.