Aurora Ramazzotti, incinta, mostra il pancino per la prima volta a casa di Michelle

L?attesa di Aurora Ramazzotti non pu essere più dolce. Dopo settimane di gossip e avvistamenti di pancini sospetti, l?influencer la scorsa settimana ha ufficializzato la sua gravidanza. Una notizia accolta con grande felicità dai futuri nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Il cantante ha rivolto alla figlia una dolce dedica durante il concerto all'Arena di Verona. Anche Michelle non vede l?ora di diventare nonna, dicendo di aver sempre sognato questo momento.

Il rapporto di Michelle ed Aurora

Proprio la conduttrice, mamma oltre che di Aurora, anche di Sole e Celeste, avute dall?ex marito Tomaso Trusardi, sta accompagnando la primogenita durante la gravidanza. Aurora, 25 anni, era stata proprio beccata in compagnia della madre a comprare il fatidico test di gravidanza, scoperte poi da Chi.

Da lì era impazzato il gossip. Proprio in quei giorni Michelle aveva condiviso un video in compagnia della ragazza in riva al mare, dicendo che era un giorno speciale e felice. Probabilmente mamma e figlia avevano appena appreso del bebè in arrivo. Una cicogna in volo che pare abbia fatto cambiare anche le priorità della Hunziker. Apprestandosi a diventare nonna, Michelle ha deciso di interrompere la relazione con il bel medico Giovanni Angiolini.

La visita di Aurora e Goffredo

La presentatrice è felicissima del ruolo che l?attende. Proprio nella giornata di oggi a casa della 46enne sono passati la figlia Aurora e il compagno Goffredo Cerza, per una visita. Michelle e i suoi cagnolini appaiono trepidanti di vedere i due futuri genitori. L?influencer milanese è splendida e raggiante con indosso un tubino antracite, un blazer e degli stivali neri a completare il look da mum to be.

La Hunziker sottolinea subito quanto la figlia sia meravigliosa in questo periodo speciale: ?Fatti vedere, ma sei bellissima amore! Hai una luce splendente e particolare. Se non ti conoscessi direi che sei incinta?, scherza la showgirl svizzera. Mamma Michelle inquadra la sua Aurora, che intanto a favor di telecamera fa una giravolta. Dall?abito attillato della 25enne fa capolino una pancia ormai arrotondata. Aurora sorride, una felicità condivisa con la sua famiglia.