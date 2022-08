Aurora Ramazzotti incinta: la prima foto col pancino sospetto (passata inosservata)

C'è una foto che è stata pubblicata giorni fa da Aurora Ramazzotti che mostrerebbe per la prima volta il cosiddetto "pancino sospetto" della conduttrice. E' passata inosservata, tra i tanti scatti che la 25enne ha condiviso dalla sua barca a Taormina, ma non si limiterebbe ad essere un post sponsorizzato dalla nota linea di gioielli che è stata taggata. Mentre indossa un bikini color petrolio, la figlia di Eros e Michelle sorride radiosa mettendo in bella mostra il ventre che sembra più rotondo del solito, o più che altro lo sembra all'indomani delle indiscrezioni che la vogliono incinta del compagno Goffredo Cerza.

Al momento Aurora non ha confermato né smentito gravidanza, ma oggi le immagini sembrano parlare chiaro. Ad evitare di commentare anche i genitori Michelle Hunziker ed Eros, che mantengono riserbo assoluto sulla questione. E, mentre il pubblico sottolinea come la diffusione della notizia da parte del settimanale Chi sia stata poco delicata, nel contempo Tommaso Zorzi, che è il migliore amico di Aurora, sottolinea di non sapere niente di un bebè in arrivo (frase che, secondo qualcuno, nasconde una smentita). Se però il lieto evento fosse confermato, andrebbe ad essere la ciliegina sulla torta di un amore col compagno Goffredo che dura ormai da cinque anni: coetaneo di Aurora, lavora come businness analyst, e sarebbe pronto a diventare un giovanissimo papà.