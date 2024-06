Aurora Ramazzotti di nuovo incinta? Le foto del pancino sospetto

Aurora Ramazzotti sta per diventare mamma per la seconda volta? Tutti gli indizi sembrano portare in questa direzione, specialmente alcune foto appena pubblicate dalla figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti che lasciano intravedere un pancino più che sospetto.

A notare subito il piccolo rigonfiamento sulla pancia dell'influencer, già mamma del piccolo Cesare nato il 30 marzo del 2023, sono stati i suoi fan della ragazza che vedendo i nuovi scatti romantici di Auri insieme al compagno Goffredo Cerza non hanno potuto che unire i puntini e arrivare all'ipotesi che la coppia stia aspettando il secondo figlio.

In tantissimi, infatti, sotto il post Instagram di Aurora che ha pubblicato due foto in bianco e nero con tanto di doppio cuoricino, hanno commentato con allusioni a una seconda gravidanza. "Aury cosa ci nascondi?" le hanno scritto in tanti, "Ma si dai ,che hai il pancino", scrive, invece, qualcun altro e sembra che tutti siano certi che presto la 27enne annuncerà la lieta notizia.

Dopotutto Aurora è mamma a tempo pieno e sembra stia amando questa sua nuova fase della vita. Quando l'abbiamo intervistata solo qualche settimana fa, ci aveva rivelato quanto la nascita di suo figlio l'avesse fatta rinascere, facendole cambiare prospettiva sulle cose e allontanando l'ansia dalla sua vita.

Che sia arrivato il momento di dare un fratellino al piccolo Cesare? Da queste foto appena postate su Instagram sembra proprio di sì ma spetterà ad Aurora e Cesare dare la conferma ufficiale dell'arrivo di un bebè numero due.

Le foto del pancino sospetto