Aurora Ramazzotti e le paure in gravidanza: lo sfogo con le follower

Aurora Ramazzotti sta trasocrrendo dei giorni tra natura, relax e amore in compagnia del suo compagno Goffredo Cerza in un relais di lusso, a 1400 metri di altitudine, tra le Alpi carniche in Friuli-Venezia Giulia. La futura mamma è incinta da circa sette mesi, non sono molte le occasioni nelle quali parla della gravidanza, ma proprio oggi, mentre stava facendo colazione ha deciso di parlare con le sue follower, in particolare quelle che sono state o sono in dolce attesa, e chiedere se ciò che sta succedendo a lei ogni sera sia "normale".

In questo momento così particolare della sua vita, Aurora sta affrontando delle nottate molto difficili: si sveglia spesso per andare al bagno e quando invece dorme fa molti incubi. Incubi in cui si manifestano tutte le sue paure, anche quelle a cui di giorno non pensa. "Da quando sono incinta faccio incubi tutte le notti - spiega l'influencer su Instagram -. Tutte le paure che non si manifestano di giorno me le ricorda il mio inconscio di notte". "Poi svegliandomi tre, quattro, volte per andare in bagno o ne ricomincio uno nuovo oppure faccio il sequel di quello appena finito. È normale?" chiede alle sue follower.

Questa è una delle rare volte in cui Aurora ha deciso di parlare della gravidanza, l'aveva fatto solo poche settimane fa rispondendo ad alcune domande dei suoi follower e in quell'occasione svelò il momento in cui scoprì di essere incinta (era con sua mamma, Michelle Hunziker, e le due indossavano un pigiama coordinato) e che Sara Daniele è stata una delle prime persone a sapere della lieta notizia.