Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo le voci di gravidanza

In gergo si dice che non è una conferma né una smentita, ma il messaggio acquisisce comunque un suo valore poiché è la prima volta che Aurora Ramazzotti parla della sua gravidanza. E' attraverso il suo profilo Instagram che la conduttrice e figlia di Eros e Michelle torna sui social, dopo due giorni di silenzio, per rassicurare in qualche modo i suoi follower circa le voci di gravidanza che si sono susseguite negli ultimi tempi: "Ci vuole calma", scrive. Un post che, insomma, dice tutto e dice niente, ma che sta ovviamente attirando l'attenzione dei curiosi.

Che cosa significa il messaggio di Aurora

Sì perché da quando il settimanale Chi ha lanciato il gossip bomba secondo cui la 23enne sarebbe incinta del suo primo figlio, nessuno della famiglia ha commentato la notizia: né lei stessa, né il compagno Goffredo Cerza (di professione businness analyst, con cui fa coppia da 5 anni), né mamma Michelle Hunziker, né papà Eros Ramazzotti. Insomma, la prima a rilasciare una dichiarazione che suona come una conferma è Aurora, che già nei giorni scorsi aveva però pubblicato una foto con un pancino che sembrava piuttosto "sospetto". Chi, invece, nei giorni scorsi ha smentito, è Tommaso Zorzi, ma forse solo per tutelare la sua migliore amica in un momento che ancora, probabilmente, è ancora delicato per la gravidanza, ovvero i primi mesi. In alternativa però, il messaggio potrebbe voler dire che "ci vuole calma" a non infuriarsi rispetto ad una fake news che, invece, non è reale.