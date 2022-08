Aurora Ramazzotti è davvero incinta? Adesso parla il migliore amico Zorzi

Al momento si tratta di un retroscena, eppure la diretta interessata non ha smentito e, dunque, tutto lascia pensare che l'indiscrezione sia corretta. Parliamo di Aurora Ramazzotti e del fatto che, stano a quanto rivelato dal settimanale Chi, sarebbe incinta del compagno Goffredo Cerza, dopo cinque anni d'amore. Una notizia che però non sembra trovare conferma nelle conoscenze di Tommaso Zorzi, amico storico della figlia di Eros e Michelle, che poco fa ha scritto su Fb di non saperne niente.

"Ma a me non risulta", ha scritto Zorzi in calce ad un post di Trash Italiano che annunciava la gravidanza. Forse Aurora ha evitato di farlo sapere anche al suo migliore amico, proprio in virtù della riservatezza che vuole attorno ad una situazione così delicata? Oppure il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha beccato una clamorosa fake news? Lo scopriremo solo vivendo e solo guardando i profili social di Aurora e della mamma Michelle, sempre attivissime su Instagram quando si tratta di comunicare annunci che le riguardano.

Ad ogni modo, già qualche settimana fa, il magazine Chi aveva pizzicato Aurora e la mamma in farmacia, intente ad acquistare un test di gravidanza. Indizio che sembra confermare i sospetti. Lo stesso riavvicinamento tra Eros e Michelle, genitori di Aurora e separati ormai da anni, sarebbe frutto di questa splendida novità.

Se ci fosse davvero una cicogna in arrivo, per Aurora sarebbe la ciliegina sulla torta di un amore ormai solido con Cerza, suo coetaneo e di professione di professione business analyst.