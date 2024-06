Aurora Ramazzotti: "Mi piacerebbe condurre Sanremo. Mio figlio? Mi ha fatta rinascere"

Aurora Ramazzotti è uno dei personaggi dello spettacolo più chiacchierati e anche criticati degli ultimi anni. Ironica, spumeggiante e irriverente, l'influencer non ha mai avuto paura di dire quello che pensa, di rompere alcuni tabù e di essere paladina di temi sociali importanti come la salute mentale e la body positivity.

Ieri, 11 giugno, Aurora è stata la madrina di un evento a Grado, in Friuli, dove si è tentato di battere il Guinness World Record per il maggior numero di persone vestite da sole radunate nello stesso posto e dal quale deriverà una webserie #SeiInGrado - L’isola del sole.

L'abbiamo incontrata appena prima dell'evento - il record, poi, è stato battuto con un conteggio di ben 310 persone - e ci ha raccontato un po' di sé, del suo rapporto con i social, di com'è essere considerata da tutti solo come la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, di quanto diventare mamma del piccolo Cesare a soli 26 anni le abbia cambiato la vita facendola letteralmente rinascere e quali sono i suoi sogni nel cassetto tra cui condurre Sanremo, recitare in un film e tanto altro ancora.

Aurora, oggi sei madrina del "Largest gathering of people dressed as the sun", un evento che parla di sole...

"Questo è un Guinnes World Record molto divertente che tenta di riunire più persone possibile vestite da sole, nello stesso posto. A me piace fare queste cose, hai la possibilità di incontrare le persone, interagire, chiacchierare e poi per definizione il fatto che ci vestiamo tutti da sole all'isola del sole non può che essere un evento di gioia e leggerezza, che ci serve".

Ho provato a scrivere il tuo nome su google per vedere cosa venisse fuori e la definizione è: "personaggio di internet/figlia di Michelle Hunziker", ti senti rappresentata o ti piacerebbe che ci fosse scritto qualcos'altro?

"Intanto si sono dimenticati un genitore che se dobbiamo dirne uno, li diciamo tutti e due. Io sono molto fiera di essere figlia dei miei genitori quindi per me è una ragione di vanto. Loro sono la ragione per cui ho deciso di fare questo mestiere perché mi hanno portata ad appassionarmi di quello che è intrattenimento, arte, musica quindi sono contenta e lavorerò duramente per far sì che la mia definizione/biografia sia un po' più di quello".

Tu sui social sei sempre stata molto criticata, lo sei tutt'ora. Cos'è che di te non ha capito la gente?

"Tante cose anche perché poi su internet, o in generale quando ci si mette in vista, per quanto si possa essere fedeli il più possibile a se stessi - e io provo a esserlo, provo a essere molto spontanea e autentica - comunque non si potrà mai far vedere al 100% chi si è. Non si può piacere a tutti e non è neanche mia ambizione. Ci sono sicuramente tante cose che ancora non si sono scoperte e spero di avere l'opportunità di poterle mostrare".

Tu sogni ancora di fare la conduttrice tv o hai cambiato idea?

"Assolutamente sì. Se prima comunque era la strada su cui mi ero anche un po' fossilizzata, adesso rimane sempre il mio sogno ultimo però ho capito che forse è il caso che io mi renda più accessibile alle persone e gli dia la possibilità di scoprire chi sono e le cose che so fare prima di passare a quello. Paziento, non ho fretta. Ogni cosa a suo tempo".

Intanto ci intrattieni con i social...

"Faccio quello che posso".

Ma pensi che ci lavora con i social dovrebbe avere un piano b?

"Effettivamente è un lavoro come un altro anche se non è percepito così. Se si ha la possibilità di comunicare cose belle, positive o anche messaggi importanti e dare risonanza a cose che hanno un senso siano veramente un bello strumento e io ne faccio un uso molto costruttivo come spettatrice non come influencer. E spero di dare la stessa cosa anche a chi mi segue e anche un po' di leggerezza che non è che si può sempre essere seri, no?".

Tu sei diventata mamma da pochissimo, da appena più di un anno, quanto ti ha cambiato la vita e quanto ha cambiato la visione sul tuo lavoro?

"Tutto cambia con la maternità. Per me è stata un'esperienza molto positiva, con tutte le difficoltà che porta ovviamente, però io sono rinata da quando c'è il mio piccolo. Mi ha aiutato molto a mettere le cose in prospettiva. Un figlio è una cosa talmente importante che fa perdere di importanza alle cose superflue che magari prima avevano un ruolo più predominante che mi provocavano ansia nella mia vita".

Dopo una gravidanza a livello fisico, mentale, è difficile per una donna tornare a sentirsi donna o a sentirsi un po' quella che si era prima?

"Per me è stata un'esperienza molto positiva ma sono anche molto rispettosa delle esperienze altrui. Per me è stato tutto molto naturale e ho avuto la possibilità di darmi la chance di prendermi un poì del tempo per capire cosa mi stesse succedendo. Secondo me il problema oggi è che le mamme non hanno questa opportunità un po' perché c'è di mezzo il lavoro, la realizzazione personale, professionale e quindi non possono farlo e questa è una cosa su cui secondo me bisognerebbe lavorare perché è importantissimo.

Si dà tantissima attenzione alle donne in gravidanza e dopo è come se venissero dimenticate. Sicuramente è un processo difficile, quello che posso dire è: datevi tempo e datevi tregua perché non c'è la necessità spasmodica di rientrare in uno standard necessariamente perché il tuo corpo ha dato la vita che è la cosa più incredibile che possa accadere. Quindi il minimo che tu possa fare è darti un minimo di tempo e anche una pacca sulla spalla per dirti che sei stata brava".

Un sogno nel cassetto che Aurora non ha ancora realizzato?

"Troppi! Mi piacerebbe fare un sacco di cose, viaggiare in posti che non ho ancora visitato, mi piacerebbe condurre Sanremo un domani, mi piacerebbe fare un film, mi piacerebbe fare teatro, mi piacerebbe cantare. Sai quanti ne ho ma magari riuscirò, chi lo sa, io spero".