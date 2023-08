Aurora Ramazzotti commenta Mahmood e la sua foto senza veli per rispondere a chi la critica

Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto senza veli e quando lei ha deciso di farlo, già sapeva cosa sarebbe successo. Sotto al post sono moltissimi i commenti alcuni di supporto e sostegno a Aurora altri invece di accusa e di critica. Lei in un primo momento aveva risposto con un commento nel quale aveva condiviso la gif di un presentatore statunitense che mangia i popcorn, come ad indicare che è pronta allo show.

E le sue aspettative non sono state disattese, anzi. Ramazzotti ha quindi poi condiviso delle storie in cui ha voluto precisare le sue ragioni e per farlo ha deciso di commentare uno dei molti messaggi: "Sei totalmente libera... Non tutto ciò che è libero è lecito! Bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite... Detto questo Aurora spero di avere stuzzicato la tua mente, per favore pensaci... Sei molto carina ma così ti perdi in un bicchiere d'acqua", questo le ha scritto un'utente. Per rispondere Aurora ha utilizzato la famosa scimmietta dei Simpson e poi ha ribattuto con un'altra foto di nudo. Quella di Mahmood.

Il cantante, che si trova ad Arbatax in Sardegna (frazione del comune di Tortolì, in provincia di Nuoro, dove si svolge l'Arabax Music Festival), ha voluto sfruttare al massimo la meravigliosa acqua cristallina dell'isola e ha deciso di fare un bagno di notte nudo. Su Instagram ha condiviso uno scatto di quel momento: si vede lui di spalle nell'acqua fino a metà sedere che rimane, quindi, in parte scoperto e dunque si vede che è nudo. Aurora ha sfruttato quella foto e utilizzando le parole di chi l'ha criticata ha sottolineato ironicamente: "Mi segnalano un Mahmood che si perde in molto più che un bicchier d'acqua". Ovviamente il gesto di Aurora non è una critica al cantautore, tutt'altro, è in realtà un modo per sottolineare che la sua foto non ha nulla di sbagliato.