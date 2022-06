Malore sui Navigli per Aurora Ramazzotti, Sara Daniele la fotografa da svenuta

Aurora Ramazzotti su Instagram ha raccontato la sua serata in compagnia di Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele nonché sua grande amica. Le due ragazze sono uscite a Milano, sui Navigli per la precisione, per fare un aperitivo e trascorrere una serata insieme. Tutto bene fin quando Aurora, complice il caldo incredibile, non ha un mancamento e quasi sviene. La ragazza è stata prontamente aiutata dal personale del locale che si è preso cura di lei.

"40 gradi con scirocco africano. Ho avuto per la prima volta un calo di pressione e sono quasi svenuta. Ringrazio molto i ragazzi del Mag per avermi aiutata. Gambe su, acqua, zucchero e mi sono ripresa", ha spiegato l'influencer. "In tutto ciò Sara Daniele ha pensato bene di farsi un selfie con me... non in condizioni stupende", ha poi aggiunto. "Tutto bene, sono viva", rassicura i fan prima di mostrare la foto dell'amica in cui lei è a terra con un panno sulla fronte, Sara tiene in mano un bicchiere di vino rosso.

"Insomma ho capito che - scrive poi Aurora - è importante avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico, sdraiarsi così è un'ottima idea; i panni freschi in testa sono il paradiso; un ragazzo al bar mi ha detto che sono bella anche da svenuta grazie tato e grazie ancora a tutti".