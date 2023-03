Aurora non sta organizzando le nozze con Goffredo: qual è il vero significato del prezioso anello

Aurora Ramazzotti si sposa? La domanda ha iniziato a serpeggiare tra i follower della futura mamma quando una foto del suo pancione postato da Michelle Hunziker ha messo in evidenza la mano con tanto di anello in vista: un bellissimo solitario che, con ogni probabilità, è stato un regalo del compagno Goffredo Cerza. Il pensiero che, dopo la nascita del primo figlio, la coppia potrebbe aver deciso di suggellare il legame con un matrimonio è venuto a molti, ma, come spiegato dalla diretta interessata a Vanity Fair, l'evento non è affatto tra i programmi imminenti.

"È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l'uno per l'altra, il matrimonio non c'entra" aveva spiegato la figlia di Eros parlando del simbolo portato all'anulare sinistro, dono sì del fidanzato, ma non come simbolo delle nozze comunemente intese. Quanto al matrimonio vero e proprio: "Oggi l'idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme" ha raccontato ancora Aurora, innamoratissima del suo Goffredo che "ho voluto come padre di mio figlio (...) Un legame che dura più di qualunque matrimonio. Sono figlia di genitori separati due volte, so che è molto importante chi è l’altro genitore. L'essenziale è che ci sia amore".

Tra poche settimane Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza saranno genitori. I due vivono insieme a Milano e recentemente hanno condiviso il primo scatto della cameretta del figlio, unico pensiero della coppia che, al momento, non intende concentrarsi su altri eventi che non siano la sua nascita.