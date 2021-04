Aurora Ramazzotti scrive a Zorzi: "Non ho mai rinunciato alla nostra amicizia". Pace fatta?

Il messaggio su Instagram per il compleanno di Tommaso (che non commenta né ricondivide). Da un anno i due sono lontani

Esattamente un anno dopo il loro allontanamento, fra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti il gelo sembra iniziare a sciogliersi. Nella Casa del Grande Fratello, l'influencer aveva più volte parlato di lei e della loro amicizia naufragata con il lockdown, ma a quanto pare non è ancora detta l'ultima.

Per il compleanno del suo amico, che ieri ha compiuto 26 anni, Aurora ha condiviso tra le storie Instagram una loro foto e scritto parole piene d'affetto e stima che aprono le porte a un riavvicinamento. E' la prima volta che si apre così, pubblicamente, dopo la lite: "Ci siamo conosciuti che eravamo dei bambini. Fuoco col fuco, una combinazione astrale, esplosiva quanto pericolosa. Chi ci conosce lo sa bene. Me ne sono sempre fregata di quello che pensavano gli altri, non ho ma rinunciato alla nostra amicizia, scegliendola giorno dopo giorno anche quando sparivamo dalle nostre vite. Ti ho sempre ammirato - si legge ancora nel post - e in maniera diametralmente opposta ti ho sempre voluto proteggere. Perché dietro quella pungente ironia c'è un mondo infinito e complesso che ha bisogno di essere protetto. Sono qui, tu lo sai. Tanti auguri Tommy".

Parole importanti, che Tommaso Zorzi ha voluto tenere per sé. Il vincitore del Gf Vip non ha né ricondiviso la storia, tantomeno l'ha commentata. Forse, però, avrà fatto quella telefonata che voleva fare da tanto tempo.

Tommaso Zorzi e la lite con Aurora Ramazzotti

Durante il Gf Vip, Zorzi si era confidato con Myriam Catania su quello che era accaduto tra lui e la migliore amica, Aurora Ramazzotti: "Ci ho litigato perché ho un carattere di me*** - aveva detto - Lei è fidanzatissima (con Goffredo Cerza, ndr) e forse è una cosa che non riesco ad accettare. Ho la sindrome dell'abbandono, mi sento sempre un po' in difetto rispetto a certe situazioni". A far traboccare il vaso è stato il lockdown dello scorso marzo: "Essendo la mia migliore amica ed essendo lì in casa con tutti, mi aspettavo una chiamata in più. Per questo abbiamo litigato".