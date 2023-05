Aurora Ramazzotti e le differenze con mamma Michelle al sesto mese: "Ma dov'ero?"

Nostalgia della gravidanza? Aurora Ramazzotti è diventata mamma un mese fa e sta scoprendo giorno dopo giorno le gioie - e anche le fatiche - della maternità. Cesare ha rivoluzionato la sua vita e quella del compagno, Goffredo Cerza, e da quello che si nota su Instagram non è mai stata così felice. Il ricordo dei 9 mesi di attesa, però, torna spesso a bussare e l'influencer come può lo condivide con i suoi follower.

Oggi Aurora ha pubblicato una foto di quando la mamma, Michelle Hunziker, era incinta di lei, mettendola a confronto con una sua. "Ieri sfogliavo l'album che mia mamma fece per la mia nascita (ora capite perché l'ho fatto? Sono ricordi senza tempo)" scrive tra le storie, dove ha condiviso uno scatto della conduttrice svizzera al sesto mese di gravidanza: "Non ho potuto notare questa foto. Sei mesi? Ma dov'ero io?". La pancia di Michelle, in effetti, era molto piccola e a malapena si notava, a differenza della sua - sempre al sesto mese - come dimostra nella foto pubblicata subito dopo. "Io a sei mesi. Trova le differenze" commenta ironica, regalando un sorriso a tutti.

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sono ancora più unite dopo la nascita del piccolo Cesare. La conduttrice, diventata nonna a 46 anni, è al settimo cielo e come può aiuta sua figlia con il bambino. A casa ha attrezzato un'intera camera per il nipotino e pare abbia occhi solo per lui.