Aurora Ramazzotti balla con nonna Ineke e mamma Michelle, il video social

Tre generazioni in una sola storia Instagram. Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti e la nonna Ineke danzano sulle note di "Stay", brano di The Kid Laroy e Justin Bieber, per poi bissare con "13 Buone Ragioni" di Zucchero.

Il video virale

Scatenate come non mai, Michelle, Aurora e Ineke sono una forza della natura. "Tale madre tale figlia e tale nipote!!", hanno scritto sui social, mentre c'è chi ha sottolineato come "la nonna è più in forma di me!". Ineke Hunziker, olandese, è la mamma di Michelle, rimasta vedova nel 2001 dopo la morte di Rudolf Hunziker, detto Rodolfo, pittore ticinese di origini svizzero-tedesche, deceduto all'età di 60 anni.

24enne figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti, Aurora si è lasciata andare negli ultimi giorni ad una rubrica social sul 'sesso', replicando con brillante ironia ai quesiti sessuali dei propri follower. Una sorta di educazione sessuale ai tempi dei social, per poi accendere la musica e danzare con mamma e nonna. Tornando ad essere virali.

Nel frattempo Michelle Hunziker, che ha trascorso il weekend con sua figlia Aurora presso Gargnano, sul lago di Garda, dovrebbe presto tornare in onda su Canale 5 con una nuova stagione di All Together Now. La conduttrice Mediaset ha altre due figlie, Celeste e Sole, nate dall'amore con Tomaso Trussardi.