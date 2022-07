Aurora Ramazzotti fa una foto con mamma Michelle e si "lamenta": "La figlia sembra lei"

"Boh, mia madre sembra mia figlia, ok". È così che Aurora Ramazzotti commenta una foto fatta insieme a sua mamma Michelle Hunziker dove, tra le due, la figlia sembra essere proprio la showgirl ed ex compagna di Eros Ramazzotti. O questo è quello che pensa Aurora che, con uno dei suoi soliti commenti ironici, "si lamenta" del fatto che il suo aspetto fisico la farebbe sembrare la mamma inveve che la figlia, soprattutto se messa affianco a Michelle. 25 anni lei, 45 sua mamma ma le età sembrano essersi invertite stando a quanto dice la figlia di Ramazzotti che, con questa "polemica" torna a paragonarsi alla mamma e a mostrare il bellissimo rapporto che ha con Michelle Hunziker a cui è legatissima da sempre. Le due, che di recente hanno partecipato insieme al video della nuova canzone di Eros Ramazzotti, sono sempre state aperte sul loro legame, più simile a quello di due amiche e non di mamma e figlia anche se, il confronto con la bellezza di mamma Michelle, per Aurora, è stato anche causa di insucurezze e crisi in passato.

Il rapporto tra Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker: tra alti, bassi e un costante confronto

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno sempre parlato del loro bellissimo rapporto. A Verissimo, infatti, Michelle aveva rivelato di essere in "simbiosi" con la figlia con cui è cresciuta insieme. Michelle, infatti, aveva solo 19 anni quando è diventata mamma di Aurora. Un rapporto bellissimo ma che ha avuto anche qualche momento di crisi durante la crescita di Aurora. I motivi di questi problemi tra mamma e figlia, come ha raccontato la stessa Michelle, erano relativi al fatto che Aurora fosse in costante confronto con lei (e la sua bellezza). Proprio durante un'intervista a Verissimo, nel 2017, Aurora aveva rivelato di aver passato tutta la sua infanzia a sentirsi dire quanto fosse bella sua mamma.

"Finalmente invecchi anche tu" aveva detto alla stessa Hunziker dopo che la donna aveva appena compiuto quarant'anni.

Poi, Aurora, crescendo ha fatto pace con se stessa e con il suo aspetto fisico imparando, grazie anche alla sua innata ironia, a non cadere più in questo flusso negativo di pensieri e nel costante confronto con la bellezza della mamma.