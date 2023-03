Aurora Ramazzotti cerca musica da ascoltare durante il parto: una donna la gela, lei replica

Mancano poche settimane al parto e Aurora Ramazzotti condivide le emozioni di queste giornate di trepidante attesa su Instagram. I suoi follower hanno seguito passo passo tutta la gravidanza e ora si divertono con lei a scegliere la musica da ascoltare quando darà alla luce il suo primo figlio.

"Mi è stato detto di creare una playlist musicale da riprodurre durante il parto e non ho la più pallida idea di cosa metterci dentro" scrive l'influencer tra le storie, chiedendo: "Cosa si ascolta mentre si spara fuori un umano?". Sono arrivate diverse risposte. C'è chi consiglia ironicamente "La donna cannone" di De Gregori, chi "Ci vuole un fisico bestiale", qualcuno invece suggerisce il canto di chiesa "Tu sei la mia vita", mentre altri l'indimenticabile hit di Madonna "Like a virgin". C'è poi chi non sta al gioco e taglia corto: "Ma chi pensa alla musica durante il parto?". La replica di Aurora non si fa attendere: "Non lo so signora - risponde infastidita - era un'attività divertente da fare insieme, pensare a tutte le canzoni sbagliate da mettere durante il parto, ma se lei ha il senso dell'umorismo di un asse di legno non può partecipare". A sdrammatizzare ci pensa un altro follower che avanza l'ipotesi Pappalardo con "Ricominciamo", ma Aurora lo boccia senza appello: "Non credo proprio".

Aurora Ramazzotti replica alla follower su Instagram

Le critiche

È stata una gravidanza bellissima per Aurora Ramazzotti, senza nessuna complicazione, ma non sono mancate le critiche nei confronti della primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. In molti le hanno puntato il dito contro perché si "lamentava troppo" per il peso della pancia e la fatica degli ultimi mesi, altri perché ne parlava troppo, come "se fosse incinta solo lei", ma lei non ha mai incassato in silenzio. L'ultimo dei suoi sfoghi è stato particolarmente duro: "A quelli che vedono i miei post e scrivono 'che palle questa sembra che è incinta da una vita', ma dovete portarlo voi? Perché se sentite il peso lo capisco, anche io mi sono rotta, ma voi perché? Perché? Cosa?. Poi uno può pensarlo, per carità - ha aggiunto - anche a me è capitato in passato con le gravidanze degli altri, perché effettivamente è tanto tempo. Ma perché mi devi scrivere 'che palle, sono stufo'. Ma tu sei stufo? Mi viene da ridere, magari sono stufa io che quando cammino sembro Pingu, che quando mi alzo dal letto non so se mi rotolerò per terra o se mi pis*erò addosso. E che ogni momento è buono per della flatulenza inaspettata".