Aurora Ramazzotti incinta: "Il primo Natale dai miei suoceri". Chi sono Francesca e Fabio

A 26 anni la vita di Aurora Ramazzotti cambia volto. Se fino ad oggi la figlia del cantante Eros e di Michelle Hunziker ha trascorso giornate all'insegna della piena spensieratezza, ora è il momento di diventare adulti, complice la prima gravidanza. Non a caso quello di quest'anno è il primo Natale che la giovane conduttrice ed influencer trascorre lontano da mamma e papà ed anzi in compagnia della famiglia del compagno Goffredo Cerza.

A raccontare il primo Natale a Roma in compagnia dei suoceri Francesca e Fabio è la stessa Aurora, che si immortala dal momento in cui esce di casa alla cena fino al ritorno. Vestita di un abito nero attillato che mette ben in evidenza il pancione ("La reference è Mortisia Addams", scherza lei), Auri si mostra complice con i genitori di Goffredo e decide di scattare una foto ricordo di questa giornata speciale.

Ma chi sono i suoceri? Sconosciuta al mondo dello spettacolo, Francesca è professionista nell'ambito sanitario, manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico romano LabAurelia ed è sposata con Fabio Cerza, specialista in Ortopedia e Traumatologia. Goffredo ha anche una sorella più grande Carolina, di professione biologa molecolare, presente anch'essa nelle foto di Auri, che da qualche anno ha reso Cerza zio di una bambina. Tutta la famiglia Cerza lavora insomma in ambito sanitario, tranne Goffredo che ha scelto la strada dell'economia.

Già ad ottobre Auri era stata immortalata mentre faceva shopping in vista del gender reveal party di ottobre insieme a mamma Michelle e a Francesca. Qualche tempo prima la famiglia al gran completo aveva preso parte al concerto di Eros Ramazzotti all'Arena di Verona. Insomma, tra le famiglie sembra esserci un reale feeling.